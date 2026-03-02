ATP выступила с заявлением на фоне ситуации теннисистов, застрявших в Дубае

«ATP внимательно следит за ситуацией в регионе и поддерживает контакт с игроками, их командами и местными властями. Здоровье и безопасность наших участников, персонала и сотрудников турнира — наш главный приоритет. Мы подтверждаем, что несколько игроков и их команды остаются в Дубае после завершения турнира. Они находятся в официальных отелях, где полностью удовлетворяются их потребности», — говорится в пресс-релизе.