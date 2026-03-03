Названы теннисисты, заменившие Медведева и Рублева в миксте в США

Напомним, на прошлой неделе Рублев и Медведев сыграли на турнире категории АТР-500 в Дубае. Андрей Рублев вылетел в полуфинале, уступив представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Даниил Медведев стал чемпионом турнира, после отказа Грикспора выйти на корт из-за травмы. Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир. Он стал чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.