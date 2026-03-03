Москва
Названы теннисисты, заменившие Медведева и Рублева в миксте в США

Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые пока не могут выбраться из Дубая, пропустят выставочный турнир микстов Eisenhower Cup в Индиан-Уэллсе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пресс-служба выставочного турнира Eisenhower Cup разместила обновленную информацию о составах участников.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участие в соревнованиях, потому что не могут покинуть Дубай из-за закрытого воздушного пространства.

Вместо Медведева в паре с Миррой Андреевой сыграет представитель Казахстана Александр Бублик. Вместо Рублева в дуэте с американкой Амандой Анисимовой выступит ее соотечественник Лернер Тьен.

Напомним, на прошлой неделе Рублев и Медведев сыграли на турнире категории АТР-500 в Дубае. Андрей Рублев вылетел в полуфинале, уступив представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Даниил Медведев стал чемпионом турнира, после отказа Грикспора выйти на корт из-за травмы. Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир. Он стал чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.


Позднее россияне не смогли покинуть Дубай и вылететь в Индиан Уэллс из-за закрытого воздушного пространства на фоне обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также сообщалось, что еще один россиянин Карен Хачанов не успел улететь из ОАЭ.

