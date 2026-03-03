Циципас: «Моя мама называет меня по-простому — Степкин»

Греческий теннисист с российскими корнями Стефанос Циципас поделился своими мыслями о взаимоотношениях с мамой. Мама Циципаса, Юлия Сальникова, является бывшей советской теннисисткой.
— Интересно, как тебя называют дома члены семьи. Ты известен как Стефанос, но я также слышала Степа и Степан.
— Да, правильно. Это те имена, которыми меня называют мама и близкие. Моя мама часто называет меня по-домашнему, ласково — Степкин. Ей это нравится, и я привык к этому за много лет.
— А когда она злится, называет тебя Степан?
— Иногда да, бывает и так. Все зависит от ситуации.
— Твоя мама говорила, что могла бы помочь тебе стать лучше, если бы твоя команда позволила ей. Почему она больше не участвует в твоей карьере?
— Моя мама действительно очень страстно относится к теннису, она меня безумно любит и всегда хочет для меня только лучшего. Но, к сожалению, ей сложно поддерживать стабильное присутствие, она часто поддается эмоциям. Я очень люблю её и ценю больше всего на свете. В прошлом она мне много помогала, но в её возрасте и ситуации ей сложно путешествовать со мной на турниры по всему миру. И в моей команде уже достаточно членов семьи, так что это было бы слишком, — пояснил Циципас в блоге Анны Чакветадзе «Чак-Чат» на канале First&Red.