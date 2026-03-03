Циципас: «Моя мама называет меня по-простому — Степкин»

— Моя мама действительно очень страстно относится к теннису, она меня безумно любит и всегда хочет для меня только лучшего. Но, к сожалению, ей сложно поддерживать стабильное присутствие, она часто поддается эмоциям. Я очень люблю её и ценю больше всего на свете. В прошлом она мне много помогала, но в её возрасте и ситуации ей сложно путешествовать со мной на турниры по всему миру. И в моей команде уже достаточно членов семьи, так что это было бы слишком, — пояснил Циципас в блоге Анны Чакветадзе «Чак-Чат» на канале First&Red.