Арина Соболенко поделилась эмоциями от помолвки: видео

Теннисистка Арина Соболенко из Беларуси поделилась впечатлениями от предложения со стороны Георгиоса Франгулиса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Франгулис сделал предложение первой ракетке мира Соболенко на ужине. Теннисистка была в одета в белую футболку, джинсы и шлепанцы. Видео этого события Соболенко разместила в соцсетях. Позднее спортсменка записала еще один ролик со своими эмоциями.

«Все хорошо, ребята, все случилось. Посмотрите, как я выгляжу. Это твоя вина (обращается к Карле Дюгид, креативному директору агентства Evolve — Прим. ред). Она даже по секрету мне не сказала, что происходит. Я бы была полностью подготовлена», — сказала Соболенко в ролике, который разместила в соцсетях.

Об отношениях 27-летней Арины Соболенко и 36-летнего Георгиоса Франгулиса стало известно весной 2024 года. Пара впервые появилась вместе на Гран-при Эмилии-Романьи, где посетила боксы американской команды «Хаас».

Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис является совладельцем компании Oakberry, производящей продукты здорового питания. В начале 2024 года Соболенко стала рекламным лицом этого бренда. Известно, что Франгулис ранее уже был женат.


На данный момент Соболенко готовится выступить на турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала соревнований, где проиграла россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
