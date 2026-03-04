Арина Соболенко получила предложение руки и сердца: видео

Спортсменка ответила согласием на предложение Франгулиса. Видео этого события она разместила в своих соцсетях.
«Ты и я — навсегда. 3.3.26» — подписала публикацию Соболенко.
Об отношениях 27-летней Арины Соболенко и 36-летнего Георгиоса Франгулиса стало известно весной 2024 года. Пара впервые появилась вместе на Гран-при Эмилии-Романьи, где посетила боксы американской команды «Хаас».
Георгиос Франгулис является совладельцем компании Oakberry, производящей продукты здорового питания. В начале 2024 года Соболенко стала рекламным лицом этого бренда. Известно, что Франгулис ранее уже был женат.
В этом сезоне после победы на турнире в Брисбене Соболенко намекнула Франгулису, что ждет от него предложения руки и сердца.
«Спасибо команде за то, что терпите меня. Вы лучшие люди в мире хотя бы из-за того, что все еще находите способы меня терпеть. Спасибо, ребята, люблю вас. Спасибо моему парню, надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому. Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо? Спасибо всем большое», — сказала Соболенко на корте после церемонии награждения.
Ранее Арина Соболенко рассказала о пополнении в команде. Она завела собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, назвав его Эш.
На данный момент Соболенко готовится выступить на турнире категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала турнира, где проиграла россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).