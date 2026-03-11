Ричмонд
Синнер вышел в ¼ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл бразилца Жоао Фонсеку (7:6, 7:6) в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч против 35-й ракетки мира продолжался 2 часа 3 минуты. Синнер сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету Фонсеки девять подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В первом сете Синнер отыгрался на тай-брейке со счета 3:6, выиграв пять мячей подряд. Во второй партии итальянец подавал на победу при счете 5:2, однако затем проиграл три гейма подряд и вновь довел дело до тай-брейка.

«Думаю, все решили важные розыгрыши в ключевые моменты. Я нашел несколько хороших решений, но матч был очень тяжелым. Я его ждал, потому что он очень, очень высококлассный игрок. Так что я очень рад, что смог победить», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

Синнер в 19-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турниров серии «Мастерс». Следующим соперником 24-летнего итальяца станет 27-я ракетка мира американец Лернер Тьен, который ранее обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (4:6, 6:1, 7:6).

Хардовый турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится в воскресенье, 15 марта. Действующим чемпионом является британец Джек Дрейпер, который в прошлогоднем финале обыграл датчанина Хольгера Руне (6:2, 6:2).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше