Синнер вышел в ¼ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

«Думаю, все решили важные розыгрыши в ключевые моменты. Я нашел несколько хороших решений, но матч был очень тяжелым. Я его ждал, потому что он очень, очень высококлассный игрок. Так что я очень рад, что смог победить», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.