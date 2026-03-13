Подозрения в договорных матчах: истории известных спортсменов

После турнира антикоррупционные органы тенниса начали расследование. Проверка продолжалась почти два года и стала одной из самых масштабных в истории спорта. В итоге доказательств договорного матча найти не удалось, и Давыденко не получил наказания. Тем не скандал вокруг матча в Сопоте часто вспоминают как пример того, насколько серьезно в спорте относятся к подозрительным ставкам.