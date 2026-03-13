Подозрения в договорных матчах: истории известных спортсменов

Подобные скандалы периодически всплывают в разных видах спорта. Поводом могут стать подозрительные ставки, странный сценарий игры или неожиданный результат. Иногда расследования заканчиваются дисквалификациями, а иногда тянутся годами и оставляют кучу вопросов без ответа.
Ник Кирьос — подозрения на Уимблдоне
В 2016 году внимание антикоррупционной службы тенниса привлек матч Ника Кирьоса на турнире ATP в Уимблдоне против француза Ришара Гаске. Букмекерские компании заметили необычные ставки на один из геймов — многие игроки ставили деньги на то, что Кирьос проиграет подачу.
Подозрения усилились после самого розыгрыша. Во время гейма австралийский теннисист несколько раз подал мяч крайне неудачно и быстро отдал подачу. После этого комментатор BBC сообщил, что перед матчем один из профессиональных игроков на ставках написал ему сообщение и посоветовал поставить деньги именно на этот эпизод.
Антикоррупционная служба тенниса начала проверку, но доказательств договоренности найти не удалось. Кирьос не получил наказания и продолжил выступать в туре. Однако этот матч еще долго вспоминали в медиа, когда обсуждали подозрительные ситуации в теннисе.
Николай Давыденко — легендарный скандал Betfair
Один из самых известных скандалов в теннисе произошел в 2007 году на турнире ATP в польском Сопоте. Российский теннисист Николай Давыденко, на тот момент четвертая ракетка мира, играл против аргентинца Мартина Вассальо Аргуэльо.
Во время матча букмекерская биржа Betfair зафиксировала необычный поток ставок. Несмотря на то что Давыденко считался явным фаворитом, крупные суммы ставили на его поражение. По ходу игры россиянин неожиданно снялся с матча из-за травмы ноги, что вызвало еще больше вопросов.
После турнира антикоррупционные органы тенниса начали расследование. Проверка продолжалась почти два года и стала одной из самых масштабных в истории спорта. В итоге доказательств договорного матча найти не удалось, и Давыденко не получил наказания. Тем не скандал вокруг матча в Сопоте часто вспоминают как пример того, насколько серьезно в спорте относятся к подозрительным ставкам.
Андреа Колларини — бан за договорные матчи
Аргентинский теннисист Андреа Колларини долгое время выступал на турнирах серии Challenger и ITF. Он не входил в элиту мирового тенниса, но регулярно участвовал в профессиональных соревнованиях и поднимался в третью сотню рейтинга ATP.
В 2018 году антикоррупционное подразделение тенниса начало расследование, связанное с подозрительными ставками на несколько матчей с участием игрока. Проверка показала, что встречи могли быть заранее согласованы с участниками букмекерских схем.
После рассмотрения дела Колларини признали виновным в участии в договорных матчах. Теннисиста дисквалифицировали на три года и оштрафовали. Этот случай стал одним из примеров того, как антикоррупционные службы тенниса реагируют на подозрительные результаты и аномальные ставки.
Для игрока это решение фактически остановило карьеру: после дисквалификации вернуться на прежний уровень в профессиональном туре ему не удалось.
Джои Бартон — скандал со ставками в английском футболе
Английский полузащитник Джои Бартон долгое время играл в Премьер-лиге за «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Бернли». Он считался жестким и эмоциональным игроком. Его карьера сопровождалась скандалами: он участвовал в драках с одноклубниками, однажды получил тюремный срок после уличной потасовки, а на поле не раз удалялся за грубые нарушения.
В 2017 году Футбольная ассоциация Англии провела расследование, которое показало, что Бартон на протяжении нескольких лет делал ставки на футбольные матчи. По данным федерации, речь шла более чем о 1200 ставках, сделанных в разные периоды его карьеры.
Правила английского футбола запрещают профессиональным игрокам делать ставки на матчи. После рассмотрения дела Бартон получил 18-месячную дисквалификацию, которая фактически поставила точку в его карьере на высоком уровне.