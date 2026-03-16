Медведев проиграл Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

«Прежде всего поздравляю Янника! Потрясающий теннис, сложно с тобою играть, конечно. Я старался, как мог. Матч был хорошим. Я хочу поздравить тебя со всем, что ты делаешь. Мне нравится смотреть твои матчи с Карлосом. Я рад, что этого матча здесь не случилось. Мне нравится смотреть, как вы играете и соревнуетесь. Продолжайте это делать и дальше.



Благодарю свою команду. В следующий раз попробую закончить турнир лучше. Хорошая неделя в целом. Спасибо большое моей семье, которая меня поддерживает издалека, из дома. Самая большая поддержка для меня. Надеюсь, в следующий раз я выиграю этот турнир для них. Благодарю организаторов. Потрясающий турнир. Спасибо за быстрый корт, спасибо, что перестелили корт, мне это нравится. С нетерпением буду ждать следующего приезда сюда. В следующем году! Спасибо зрителям! Я понимаю, что вы поддерживаете скорее Янника, Карлоса и Новака. Но все-таки вы справедливо болели вчера и сегодня на трибунах», — сказал Медведев после матча.