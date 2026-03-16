Медведев проиграл Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. Синнер сделал десять эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Медведева семь эйсов и две двойные ошибки.
На втором тай-брейке Медведев вел со счетом 4:0, однако затем проиграл семь розыгрышей подряд и упустил шанс перевести встречу в третью партию.
Синнер завоевал первый титул в этом сезоне и 25-й — в карьере. Кроме того, 24-летний итальянец стал вторым теннисистом после Медведева, который выиграл шесть своих первых «Мастерсов» на шести разных турнирах. Также Синнер стал самым молодым теннисистом, который выиграл все шесть «Мастерсов» на харде, почти на пять лет превзойдя достижение британца Энди Маррея.
Медведев проиграл свой 20-й финал. На счету 30-летнего россиянина 23 титула, включая победы на турнирах в Брисбене и Дубае в этом сезоне.
«Прежде всего поздравляю Янника! Потрясающий теннис, сложно с тобою играть, конечно. Я старался, как мог. Матч был хорошим. Я хочу поздравить тебя со всем, что ты делаешь. Мне нравится смотреть твои матчи с Карлосом. Я рад, что этого матча здесь не случилось. Мне нравится смотреть, как вы играете и соревнуетесь. Продолжайте это делать и дальше.
Благодарю свою команду. В следующий раз попробую закончить турнир лучше. Хорошая неделя в целом. Спасибо большое моей семье, которая меня поддерживает издалека, из дома. Самая большая поддержка для меня. Надеюсь, в следующий раз я выиграю этот турнир для них. Благодарю организаторов. Потрясающий турнир. Спасибо за быстрый корт, спасибо, что перестелили корт, мне это нравится. С нетерпением буду ждать следующего приезда сюда. В следующем году! Спасибо зрителям! Я понимаю, что вы поддерживаете скорее Янника, Карлоса и Новака. Но все-таки вы справедливо болели вчера и сегодня на трибунах», — сказал Медведев после матча.
По ходу турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл действующего чемпиона британца Джейка Дрейпера (6:1, 7:5) и первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6). Благодаря этому выступлению поднялся на одну позицию в одиночном рейтинге ATP и впервые за восемь месяцев вернулся в топ-10.