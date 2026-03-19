Как изменилась жизнь Наоми Осаки после скандалов и перерыва в карьере

После громких заявлений и паузы в карьере жизнь спортсменки изменилась. В статье разбираем, как Наоми Осака вернулась в тур, чем занимается сейчас и какие приоритеты вышли на первый план.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Еще недавно Наоми Осака выигрывала турниры Большого шлема и поднималась на первую строчку рейтинга. Но потом все изменилось: отказ от пресс-конференций на «Ролан Гаррос», штрафы, обсуждение в медиа и поддержка от других спортсменов. После этого она взяла паузу, сосредоточилась на себе и на время исчезла.

Стремительный взлет и статус главной звезды тенниса

Победы на турнирах Большого шлема сделали Осаку звездой мирового уровня.
Победы на турнирах Большого шлема сделали Осаку звездой мирового уровня.Источник: Соцсети

Наоми Осака заявила о себе в 2018 году, когда обыграла Серену Уильямс в финале US Open. Матч получился напряженным и его долго обсуждали, но именно после него о ней заговорили как о новой звезде. Уже через год она выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира — это был резкий скачок для такой молодой спортсменки.

За короткое время Осака взяла четыре турнира Большого шлема: US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019, 2021). Она выделялась не только результатами, но и стилем игры — мощная подача, быстрые розыгрыши и спокойная подача себя на корте. Параллельно росла и ее медийность: контракты с брендами, обложки журналов и статус одной из самых узнаваемых спортсменок мира.

К началу 2021 года Осака была не просто успешной теннисисткой, а глобальной звездой с огромным вниманием со стороны медиа и спонсоров. Именно на этом фоне и произошел тот самый резкий поворот, который изменил ее карьеру.

Отказ от пресс-конференций и скандал на «Ролан Гаррос»

Скандал на «Ролан Гаррос» изменил карьеру спортсменки.
Скандал на «Ролан Гаррос» изменил карьеру спортсменки.Источник: Соцсети

В 2021 году Осака перед «Ролан Гаррос» написала, что не будет ходить на пресс-конференции. Она объяснила это тем, что после матчей такие разговоры выбивают ее из колеи и усиливают стресс. По правилам турнира игроки обязаны общаться с прессой, поэтому за отказ ей сразу выписали штраф — 20 тысяч долларов.

Организаторы предупредили, что дальше санкции будут только жестче, вплоть до снятия с турниров. В итоге Осака сама приняла решение уйти с «Ролан Гаррос», а затем пропустила и Уимблдон. История быстро разошлась по СМИ: одни критиковали ее за нарушение правил, другие поддержали и начали говорить о том, насколько сильное давление испытывают спортсмены.

В своих заявлениях она подчеркивала, что это не конфликт с журналистами, а протест против системы, в которой спортсменов заставляют общаться с прессой в момент, когда они эмоционально не готовы к этому. Этот эпизод стал поворотным: Осака впервые открыто заговорила о тревоге и давлении, с которыми сталкивается во время турниров.

Пауза в карьере и смена приоритетов

Рождение ребенка стало новым этапом в жизни Осаки.
Рождение ребенка стало новым этапом в жизни Осаки.Источник: AP 2024

После событий 2021 года Осака стала реже появляться на турнирах. Она пропускала часть сезона, брала паузы и постепенно снижала активность в туре. Это уже не выглядело как временный спад — скорее как осознанное решение притормозить и разобраться со своей тревожностью.

В 2023 году стало известно, что она ждет ребенка. 9 июля у Осаки и ее возлюбленного, американского рэпера Кордэ, родилась дочь Шай. В этот период она сосредоточилась на семье и восстановлении. В соцсетях она делилась кадрами из жизни и постепенно возвращалась к тренировкам.

На корт Осака вернулась в начале 2024 года — сначала сыграла на турнирах в Австралии перед Australian. В 2026 году она продолжила выступать и дошла до третьего круга Australian Open, но снялась с турнира из-за здоровья, она травмировала мышцы живота.

После возвращения стало заметно, что ее подход изменился: меньше гонки за результатом, больше внимания к своему состоянию и балансу между спортом и личной жизнью.

Чем спортсменка живет сейчас

Сейчас Осака совмещает теннис, материнство и крупные рекламные контракты.
Сейчас Осака совмещает теннис, материнство и крупные рекламные контракты.Источник: Соцсети

В 2026 году Осака совмещает профессиональный теннис и материнство. После возвращения в тур она продолжает играть на крупных турнирах, но уже с учетом своего состояния и графика. Начало сезона получилось сложным: на Australian Open она дошла до третьего круга, но снялась из-за травмы живота.

Параллельно она много говорит о том, что ее жизнь изменилась после рождения дочери. Сейчас для нее важна не только карьера, но и материнство — это заметно и по ее графику, и по тому, как она расставляет приоритеты. Она чаще делает паузы и не стремится играть каждый турнир подряд.

Отдельная часть ее жизни — бизнес. В 2022 году Осака ушла из агентства IMG и запустила собственное агентство Evolve, чтобы самой контролировать контракты и проекты. Через него она занималась не только спортивными сделками, но еще медиа и инвестициями. Позже она вернулась к сотрудничеству с IMG, сохранив при этом интерес к собственным проектам.

При этом она остается одной из самых высокооплачиваемых спортсменок: сотрудничает с Nike, Louis Vuitton и другими крупными брендами.