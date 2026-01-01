Наоми Осака: «Сейчас моя главная роль — быть мамой, а не теннисисткой»

Мое мировоззрение сильно изменилось после того, как я стала мамой. Сейчас я не воспринимаю все близко к сердцу и больше не смотрю на себя через призму побед или поражений. Я подхожу к каждому турниру как к возможности стать лучше и понимаю, что сейчас моя главная роль — быть мамой для дочери, а не теннисисткой.