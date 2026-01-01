Ричмонд
Наоми Осака: «Сейчас моя главная роль — быть мамой, а не теннисисткой»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака рассказала, как поменялась ее жизнь после рождения дочери Шай.

Источник: Спортс"

Японка стала мамой в июле 2023-го.

"Моя дочь — мой стимул, я всегда о ней думаю. В туре много потрясающих мам. Пока я восстанавливалась в межсезонье, у меня была возможность проводить с ней время. Надеюсь, я буду в хорошей форме. Я чувствую себя готовой и с нетерпением жду нового сезона.

Мое мировоззрение сильно изменилось после того, как я стала мамой. Сейчас я не воспринимаю все близко к сердцу и больше не смотрю на себя через призму побед или поражений. Я подхожу к каждому турниру как к возможности стать лучше и понимаю, что сейчас моя главная роль — быть мамой для дочери, а не теннисисткой.

Межсезонье было непростым. Я старалась быть рядом с дочкой, но иногда нужно было тренироваться. Надеюсь, я справлялась. Хочу, чтобы однажды она поняла, зачем я это делала", — сказала Осака на пресс-конференции.

