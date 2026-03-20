Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Майами

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Андреева шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. Кесслер выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов.
В третьем круге Андреева сыграет с 32-й ракеткой мира Марией Боузковой из Чехии, которая ранее обыграла француженку Эльзу Жакмо (6:2, 6:2). Счет в личных встречах — 3−0 в пользу россиянки.
Хардовый турнир в Майами с призовым фондом более 9,4 млн долларов завершится в понедельник, 23 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Джессику Пегулу (7:5, 6:2).
Андреева является действующей чемпионкой турнира в Майами в парном разряде, где она в прошлом году выступала с Дианой Шнайдер. В этот раз он выступит на турнире в паре с канадкой Викторией Мбоко, в то время как Шнайдер будет играть в дуэте с чешкой Линдой Носковой.