Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Майами

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла американку Маккартни Кесслер (6:1, 6:7, 6:1) во втором круге турнира категории WTA 1000 в Майами.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Андреева шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. Кесслер выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов.

В третьем круге Андреева сыграет с 32-й ракеткой мира Марией Боузковой из Чехии, которая ранее обыграла француженку Эльзу Жакмо (6:2, 6:2). Счет в личных встречах — 3−0 в пользу россиянки.

Хардовый турнир в Майами с призовым фондом более 9,4 млн долларов завершится в понедельник, 23 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Джессику Пегулу (7:5, 6:2).

Андреева является действующей чемпионкой турнира в Майами в парном разряде, где она в прошлом году выступала с Дианой Шнайдер. В этот раз он выступит на турнире в паре с канадкой Викторией Мбоко, в то время как Шнайдер будет играть в дуэте с чешкой Линдой Носковой.

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
