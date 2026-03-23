Соболенко обыграла американку в третьем круге турнира в Майами

Действующая чемпионка турнира в штате Флорида Соболенко встречалась с представительницей США Кэти Макнелли, которая занимает 72-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут.
Соболенко одержала 89-ю победу при 19 поражениях в качестве первой ракетки мира. По этому показателю она вошла в десятку лучших игроков по количеству побед будучи первфм номером мирового рейтинга с момента его первой публикации в 1975 году.
В ⅛ финала турнира в Майами Соболенко сыграет против 23-й ракетки мира из Китая Чжэн Циньвэнь, которая была сильнее чемпионки Australian Open-2025 Мэдисон Киз из США. Счет личных встреч между соперницами 7−1 в пользу спортсменки из Беларуси. В последний раз девушки встречались на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в 2025 году. Тогда Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).