Соболенко обыграла американку в третьем круге турнира в Майами

В ⅛ финала турнира в Майами Соболенко сыграет против 23-й ракетки мира из Китая Чжэн Циньвэнь, которая была сильнее чемпионки Australian Open-2025 Мэдисон Киз из США. Счет личных встреч между соперницами 7−1 в пользу спортсменки из Беларуси. В последний раз девушки встречались на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в 2025 году. Тогда Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3.