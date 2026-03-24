Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина за час разгромила соперницу и вышла в ¼ финала Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче четвертого круга турнира категории WTA-1000 в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Рыбакина встречалась с Талией Гибсон из Австралии, которая занимает 68-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 4 минуты.

За выход в полуфинал турнира Рыбакина поборется с представительницей США и пятым номером мирового рейтинга Джессикой Пегулой.

Счет личных встреч между теннисистками 5−3 в пользу Елены Рыбакиной. В этом сезоне представительница Казахстана одержала победу над Пегулой в четвертьфинале Индиан-Уэллса и в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, лучшим результатом Рыбакиной в Майами является выход в финал турнира. В 2023 году в решающем матче она уступила Петре Квитовой из Чехии. Год спустя Елена Рыбакина не смогла завоевать титул, уступив американке Даниэль Коллинз.


Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале Соболенко была сильнее Джессики Пегулы (7:5, 6:2).

Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
