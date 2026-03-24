Рыбакина за час разгромила соперницу и вышла в ¼ финала Майами

Вторая ракетка мира Рыбакина встречалась с Талией Гибсон из Австралии, которая занимает 68-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 4 минуты.
За выход в полуфинал турнира Рыбакина поборется с представительницей США и пятым номером мирового рейтинга Джессикой Пегулой.
Счет личных встреч между теннисистками 5−3 в пользу Елены Рыбакиной. В этом сезоне представительница Казахстана одержала победу над Пегулой в четвертьфинале Индиан-Уэллса и в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, лучшим результатом Рыбакиной в Майами является выход в финал турнира. В 2023 году в решающем матче она уступила Петре Квитовой из Чехии. Год спустя Елена Рыбакина не смогла завоевать титул, уступив американке Даниэль Коллинз.
Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале Соболенко была сильнее Джессики Пегулы (7:5, 6:2).