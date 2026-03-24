Коко Гауфф превзошла достижение Шараповой на турнирах WTA-1000

Новый личный рекорд четвертой ракетки мира американки Коко Гауфф вывел ее на второе место в списке самых успешных теннисисток до 23 лет в истории турниров категории WTA-1000.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

22-летняя Коко Гауфф, молодая звезда женского тенниса из США, совершила прорыв, отбросив на задний план достижения известных россиянок Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на престижных турнирах категории WTA-1000.

Выход в четвертьфинал турнира в Майами стал для Гауфф 23-м в карьере. Она закрепилась на второй строчке по этому показателю перед достижением 23-летнего возраста в истории соревнований Tier I/WTA-1000, начиная с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает Opta Ace в соцсетях, при этом ведущей позицией по-прежнему владеет Мартина Хингис, выходившая в 39 четвертьфиналов.

22-летняя Гауфф в этом году впервые пробилась в четвертьфинальную стадию на турнире категории WTA-1000 в Майами, став самым молодым игроком, кому удалось достичь такого успеха на всех десяти турнирах этой категории. На пути к своему историческому достижению в Майами, она показала мастерский теннис, одолев в четвертом круге представительницу Румынии Сорану Кырстю (6:4, 3:6, 6:2).

Теперь предстоящий матч отправит Гауфф в теннисную битву против швейцарки Белинды Бенчич за место в полуфинале, укрепляя ее позиции как одной из ярчайших звезд мирового тенниса.

Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).


