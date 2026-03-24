Коко Гауфф превзошла достижение Шараповой на турнирах WTA-1000

Выход в четвертьфинал турнира в Майами стал для Гауфф 23-м в карьере. Она закрепилась на второй строчке по этому показателю перед достижением 23-летнего возраста в истории соревнований Tier I/WTA-1000, начиная с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает Opta Ace в соцсетях, при этом ведущей позицией по-прежнему владеет Мартина Хингис, выходившая в 39 четвертьфиналов.