Стали известны все участники ¼ финала «Мастерса» в Майами

Представитель Германии Александр Зверев стал последним четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

4-я ракетка мира Зверев в матче четвертого круга встречался с представителем Франции Кентеном Алисом. Поединок завершился победой Зверева в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 1 час и 43 минуты.

Александр Зверев стал последним участником ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Майами. За выход в полуфинал соревнований он поборется с 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее выбил из борьбы первую ракетку России Даниила Медведева.

Также в четвертьфинале Майами сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Он встретится с 20-м номером мирового рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом матче за выход в полуфинал поборются еще один представитель США Томми Пол, который занимает 23-ю строчку рейтинга АТР и 31-я ракетка мира Атюр Фис из Франции. Еще одними участниками ¼ финала турнира стали 20-летний испанец Мартин Ландалусе и чех Иржи Легечка.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
