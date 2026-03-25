Стали известны все участники ¼ финала «Мастерса» в Майами

4-я ракетка мира Зверев в матче четвертого круга встречался с представителем Франции Кентеном Алисом. Поединок завершился победой Зверева в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 1 час и 43 минуты.
Александр Зверев стал последним участником ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Майами. За выход в полуфинал соревнований он поборется с 19-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее выбил из борьбы первую ракетку России Даниила Медведева.
Также в четвертьфинале Майами сыграют вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Он встретится с 20-м номером мирового рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом матче за выход в полуфинал поборются еще один представитель США Томми Пол, который занимает 23-ю строчку рейтинга АТР и 31-я ракетка мира Атюр Фис из Франции. Еще одними участниками ¼ финала турнира стали 20-летний испанец Мартин Ландалусе и чех Иржи Легечка.
Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).