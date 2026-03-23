Даниил Медведев не сумел выйти в четвертый круг «Мастерса» в Майами

Встреча закончилась со счетом 6:0, 4:6, 7:5 в пользу Черундоло, посеянного на турнире под 18-м номером. Медведев выступал под 9-м номером посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с французом Уго Умбером (31-й номер посева).
Медведеву 30 лет, он является 10-й ракеткой мира, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Черундоло 27 лет, в мировом рейтинге он располагается на 19-й позиции. На его счету 4 титула ATP. На турнирах Большого шлема аргентинец не проходил дальше четвертого раунда.
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является Якуб Меншик из Чехии. Медведев выигрывал турнир в 2023 году, также из россиян на нем побеждал Николай Давыденко (2008).