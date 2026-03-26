Соболенко сыграет с Рыбакиной в ½ финала турнира в Майами

27-летняя Соболенко встречалась с представительницей США Хэйли Баптист, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой теннисистки из Беларуси в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час и 20 минут.
Действующая чемпионка Майами Арина Соболенко оформила 21-й выход в полуфинал на турнирах категории WTA-1000. Также первая ракетка мира одержала 10-ю победу подряд и 21-ю в этом сезоне. Единственное поражение она потерпела в финале Australian Open-2026 от Елены Рыбакиной из Казахстана.
За выход в финал турнира Соболенко поборется как раз с Рыбакиной. Это будет 18-я встреча между соперницами. Арина Соболенко ведет в серии со счетом 9−7.
Накануне вторая ракетка мира Рыбакина в четвертьфинале была сильнее прошлогодней финалистки Джессики Пегулы из США (2:6, 6:3, 6:4). Для Рыбакиной выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 стал 13-м в карьере.
В другом матче ½ финала встретятся 4-я ракетка мира американка Коко Гауфф и 14-й номер мирового рейтинга Каролина Мухова из Чехии.
Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 28 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн.