Переезд, который изменил их карьеру: 3 истории спортсменов

За переездом в другую страну обычно скрывается конкретная причина: не получилось пробиться в своей стране, возник конфликт или появились лучшие условия за границей. Но главное — что происходит после. У одних карьера резко идет вверх, у других все начинается заново, и именно это делает такие истории особенно интересными.
Мария Шарапова — переезд в США ради карьеры
Мария Шарапова уехала в США в 7 лет — в 1995 году ее отец принял решение развивать дочь в американской системе, где уже тогда были сильные тренерские школы и инфраструктура. Ключевым моментом стало обучение в академии Ника Боллетьери во Флориде — месте, через которое прошли будущие звезды мирового тенниса. По словам самой Марии Шараповой, этот шаг был необходим: в России середины 90-х таких условий просто не было.
Переезд быстро дал результат. Уже в подростковом возрасте Шарапова начала заявлять о себе на международной арене, а затем выиграла Уимблдон и стала одной из самых узнаваемых теннисисток в мире. Америка со временем стала для нее базой: там строилась карьера, формировался круг общения и вся спортивная жизнь.
После завершения карьеры в 2020 году Шарапова осталась в США и полностью переключилась на бизнес. Она инвестирует в проекты в сфере здоровья и технологий, развивает бренд Sugarpova и живет в Лос-Анджелесе с семьей. В 2025 году ее включили в Международный зал теннисной славы — это стало еще одним подтверждением ее успеха.
Виктор Ан — переезд, который дал второй шанс
Виктор Ан уехал из Южной Кореи в 2011 году. После травмы колена и нескольких операций он потерял место в сборной и пропустил Олимпиаду-2010. К этому добавились конфликты с руководством федерации и напряженная атмосфера внутри команды, где спортсмены фактически делились на противоборствующие группы. Несмотря на титулы, Ан оказался в ситуации, где продолжение карьеры стало невозможно.
Переезд в Россию стал для него возможностью начать все заново. Ему дали условия для восстановления и тренировок, и уже через несколько лет это дало результат: на Олимпиаде в Сочи он выиграл три золотые медали и снова стал одной из главных фигур в шорт-треке. Из спортсмена, которого списали, он снова превратился в лидера.
После завершения карьеры в 2020 году Ан планировал остаться в России как тренер, но из-за семейных обстоятельств вернулся в Южную Корею. Позже он работал со сборной Китая и помог команде взять медали на Олимпиаде-2022. Сейчас он живет в Корее с семьей, но сталкивается с критикой и ограничениями в работе из-за прошлых решений.
Александр Овечкин — переезд, который сделал его мировой звездой
Александр Овечкин уехал в США в 2005 году после драфта НХЛ, где его выбрал «Вашингтон Кэпиталз». На тот момент это было логичное решение: в НХЛ играли сильнейшие хоккеисты мира, а сам контракт давал совершенно другой уровень возможностей. Переезд также совпал с непростой ситуацией в России — контрактные споры с клубами только ускорили решение уехать за океан.
В Америке Овечкин быстро стал лидером и одной из главных звезд лиги. Его стиль — мощные броски, агрессивная игра и постоянное давление — сделал его узнаваемым даже за пределами хоккея. Кульминацией стала победа в Кубке Стэнли в 2018 году, к которой он шел больше 10 лет. За это время США стали для него второй базой: здесь карьера, семья и повседневная жизнь.
В 2026 году Овечкин продолжает играть за «Вашингтон» и остается в центре внимания — в том числе из-за гонки за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов. Его контракт заканчивается летом 2026 года, и сам хоккеист не исключает возвращения в Россию и перехода в КХЛ. При этом он подчеркивает, что будет ориентироваться на физическую форму, чтобы продолжить играть на высоком уровне.