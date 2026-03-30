Синнер обошел Даниила Медведева по титулам на «Мастерсах»

Финальный матч завершился победой второй ракетки мира Синнера со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 34 минуты. Встречу прерывали из-за дождя. Синнер обыграл Легечку в пятый раз в карьере.
24-летний Синнер стал обладателем 26-го титула в карьере. Он впервые выиграл «солнечный дубль». Две недели назад теннисист был сильнее россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
«Я старался оставаться стабильным в очень разных условиях сегодня, было очень тяжело, сложно было пройти через соперника. Мы проделали огромную работу, чтобы оказаться на этой позиции, поэтому я очень, очень счастлив, и я также рад, что теперь возвращаюсь домой. Впервые оформить в США “солнечный дубль” — это невероятно. Я бы никогда не подумал, что смогу это сделать, ведь это очень сложно осуществить, но мы как-то справились, так что я очень счастлив», — приводит слова Синнера Reuters.
Янник Синнер завоевал седьмой титул на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он обошел Медведева, в активе которого шесть титулов на соревнованиях этой категории.
Как сообщает Opta, с момента основания турнира в Майами в 1985 году Синнер стал первым игроком — мужчиной или женщиной — который оформил «солнечный дубль», не проиграв ни одного сета. Также итальянец стал первым теннисистом с 1990 года, который выиграл три «Мастерса» подряд, не проиграв ни одного сета. В общей сложности у Янника Синнера 18 выигранных матчей подряд на турнирах категории ATP-1000 (Майами, Индиан-Уэллс и Париж-2025).