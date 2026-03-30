3 спортсмена, которые ушли на пике карьеры — и удивили весь мир

Со стороны такие уходы всегда выглядят очень странно: карьера идет вверх, титулы есть, имя на слуху — и в этот момент человек решает остановиться. Но за этим обычно стоят вполне конкретные причины: накопившиеся травмы, выгорание или накопленная усталость. В этих историях интересен не только сам факт ухода из профессии, но и то, что происходит дальше — как меняется жизнь спортсменов и чем они заменяются потом.
Эшли Барти — ушла первой ракеткой мира в 25 лет
Эшли Барти завершила карьеру в марте 2022 года в возрасте 25 лет — на тот момент она оставалась первой ракеткой мира. До этого теннисистка из Австралии выиграла Уимблдон 2021 и Australian Open 2022. Всем казалось, что Эшли на пике формы, поэтому продолжит выступать.
Свое решение Барти объяснила просто: она больше не могла продолжать. По ее словам, теннис забрал у нее все силы — и физические, и моральные. Она достигла всех целей, включая три титула «Большого шлема», и не видела смысла оставаться в туре. Отдельно она говорила об усталости от постоянных перелетов, разлуки с близкими и жизни по жесткому графику.
После ухода Барти полностью изменила жизнь: вышла замуж за гольфиста Гарри Киссика, стала мамой двоих сыновей и сосредоточилась на семье. Она участвует в социальных проектах, поддерживает развитие спорта в Австралии и занимается гольфом как хобби. При этом Барти не раз говорила, что не скучает по туру и чувствует себя на своем месте.
Бьорн Борг — ушел из тенниса в 26 лет, но пожалел
Бьорн Борг завершил карьеру в 1983 году, когда ему было всего 26 лет. К этому моменту он выиграл 11 турниров «Большого шлема», включая пять подряд титулов на Уимблдон и шесть побед на Roland Garros. Он оставался одним из сильнейших игроков мира, поэтому его уход стал неожиданным.
Главной причиной стало эмоциональное выгорание. Борг много лет играл на пределе, постоянно находился под вниманием прессы и чувствовал давление, которое со временем только усиливалось. После серии побед у него пропала мотивация продолжать, а сам теннис перестал приносить прежнее удовольствие.
Дополнительно повлияла ситуация с турнирами: из-за пропусков соревнований он потерял автоматическое место в основных сетках и должен был снова проходить квалификацию. Для игрока его уровня это выглядело странно и только усилило желание закончить карьеру. Позже сам Борг признавал, что его решение было поспешным и он о нем жалел.
После ухода он пытался вернуться в тур, но не вышло. Со временем Борг сосредоточился на бизнесе и развитии собственного бренда одежды Björn Borg. Сегодня теннисисту 69 лет, он живет в Стокгольме, ведет спокойную жизнь. Недавно у Бьорна диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Он перенес операцию в 2024 году и прошел курс лечения. Болезнь удалось взять под контроль, сейчас он находится в ремиссии и регулярно проходит обследования.
Жюстин Энен — завершила карьеру в 25 лет, оставаясь первой ракеткой мира
Теннисистка Жюстин Энен завершила карьеру в мае 2008 года в возрасте 25 лет, оставаясь первой ракеткой мира. На тот момент у нее было семь титулов «Большого шлема», включая победы на Ролан Гаррос и US Open. Жюстин даже не доиграла сезон.
Причин было сразу несколько. Энен много лет сталкивалась с проблемами со здоровьем, в том числе с хроническими нарушениями работы желудочно-кишечного тракта и последствиями вирусных заболеваний. Это постепенно приводило к физическому истощению и мешало держать прежний уровень. Параллельно накапливалась психологическая усталость: после долгих лет интенсивных тренировок и турниров она сама говорила, что потеряла мотивацию и больше не хочет жить в режиме постоянного давления.
Позже Энен пыталась вернуться в тур, но в 2011 году завершила карьеру из-за травмы локтя. После спорта она сосредоточилась на семье, вышла замуж за кинооператора Бенуа Бертуццо и стала мамой двоих детей. Также она работает экспертом и комментатором на Eurosport и участвует в развитии теннисной академии.