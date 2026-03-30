Американка Гауфф вошла в топ-3 рейтинга WTA, обойдя Швентек

Финалистка турнира категории WTA-1000 в Майами американка Коко Гауфф вошла в топ-3 мирового рейтинга, обойдя представительницу Польши Игу Швентек. Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Швентек в Майами неожиданно вылетела во втором круге соревнований, проиграв соотечественнице Магде Линетт.
Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила за собой 10-е место в обновленном рейтинге WTA. В Майами Андреева дошла до четвертого круга, уступив Виктории Мбоко из Канады.
Первую строчку рейтинга удерживает Арина Соболенко из Беларуси. На минувших выходных Соболенко во второй раз подряд стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв в финале Коко Гауфф. Второе место в рейтинге WTA занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая дошла до полуфинала соревнований в штате Флорида, проиграв Соболенко.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108;
3 (4). Кори Гауфф (США) — 7278;
4 (3). Ига Швентек (Польша) — 7263;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243;
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180;
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3965;
8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 3907;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531;
10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121…
13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2973…
19 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
21 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…
22 (21). Анна Калинская (Россия) — 1813…
58 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 1055…
66 (74). Анастасия Захарова (Россия) — 978…
74 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 898…
99 (92) Анна Блинкова (Россия) — 790.