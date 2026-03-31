Итоговый турнир WTA после 2026 года сменит место проведения

Отмечается, что Шарлотт является одним из претендентов на проведение крупного теннисного турнира.
Ранее стало известно, что Итоговый турнир WTA не будет проводиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после завершения действующего контракта. Он рассчитан до 2026 года.
Итоговый турнир WTA среди восьми сильнейших теннисисток мира проходил в Саудовской Аравии с 2024 года. Его общий призовой фонд в 2025 году составил $15,5 млн, а годом ранее $15,25 млн. Победительница соревнований, которая не проиграет ни одного матча может получить $5,2 млн.
Итоговый турнир в 2025 году выиграла представительница Казахстана вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Она не проиграла ни одного матча и заработала $5,2 млн. В финале Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.
Итоговый турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для лидеров рейтинга. Турнирные сетки рассчитаны на восемь участниц в одиночном разряде и восемь пар.