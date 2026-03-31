Итоговый турнир WTA после 2026 года сменит место проведения

Итоговый турнир WTA-2027 может пройти в городе Шарлотт в Северной Каролине, сообщает The First Serve в социальных сетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

Отмечается, что Шарлотт является одним из претендентов на проведение крупного теннисного турнира.

Ранее стало известно, что Итоговый турнир WTA не будет проводиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после завершения действующего контракта. Он рассчитан до 2026 года.

Итоговый турнир WTA среди восьми сильнейших теннисисток мира проходил в Саудовской Аравии с 2024 года. Его общий призовой фонд в 2025 году составил $15,5 млн, а годом ранее $15,25 млн. Победительница соревнований, которая не проиграет ни одного матча может получить $5,2 млн.

Итоговый турнир в 2025 году выиграла представительница Казахстана вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Она не проиграла ни одного матча и заработала $5,2 млн. В финале Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Итоговый турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для лидеров рейтинга. Турнирные сетки рассчитаны на восемь участниц в одиночном разряде и восемь пар.


Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше