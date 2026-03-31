Соболенко — 3-я в 21 веке по длительности пребывания на первой строчке

Арина также стала пятой теннисисткой в истории, которая смогла выиграть «Солнечный дубль» — титулы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее это удавалось Штеффи Граф (1994 и 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швентек (2022). Отметим, что с начала 2026 года Арина Соболенко выходила в финал каждого турнира, в котором принимала участие. Основная соперница белоруски сейчас представительница Казахстана — Елена Рыбакина, ставшая второй ракеткой мира в этом сезоне.