Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко — 3-я в 21 веке по длительности пребывания на первой строчке

Она обогнала по этому показателю польку Игу Швентек.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лидер мирового рейтинга WTA, белоруска Арина Соболенко, побила рекорд польской теннисистки Иги Швентек по времени, проведенному на позиции первой ракетки мира в этом столетии.

На данный момент Арина занимает первую строчку 76 недель, в то время как Швёнтек — 75. В этом списке выше Соболенко только Серена Уильямс с 186 неделями и Эшли Барти с 114.

Арина также стала пятой теннисисткой в истории, которая смогла выиграть «Солнечный дубль» — титулы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее это удавалось Штеффи Граф (1994 и 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швентек (2022). Отметим, что с начала 2026 года Арина Соболенко выходила в финал каждого турнира, в котором принимала участие. Основная соперница белоруски сейчас представительница Казахстана — Елена Рыбакина, ставшая второй ракеткой мира в этом сезоне.

