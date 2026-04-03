Хачанов проиграл Рууду в древнеримском амфитеатре

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), который проходит в римском амфитеатре в Ниме (Франция).
27-летний Рууд победил 29-летнего Хачанова со счетом 3−1 по четвертям (14:10). В полуфинале норвежец встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Уго Умбер (Франция).
Особенностью турнира является формат матчей, состоящих из четвертей по 8 минут, а не стандартных сетов. У теннисистов нет права на вторую подачу, а за выигранный розыгрыш они получают 1 очко вместо привычной системы счета.
Отметим, с 5 апреля по 12 апреля стартует серии «Мастерс» в Монте-Карло. В основной сетке соревнований заявлено три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.