Хачанов проиграл Рууду в древнеримском амфитеатре

Хачанов проиграл Рууду на выставочном теннисном турнире.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), который проходит в римском амфитеатре в Ниме (Франция).

27-летний Рууд победил 29-летнего Хачанова со счетом 3−1 по четвертям (14:10). В полуфинале норвежец встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Уго Умбер (Франция).

Особенностью турнира является формат матчей, состоящих из четвертей по 8 минут, а не стандартных сетов. У теннисистов нет права на вторую подачу, а за выигранный розыгрыш они получают 1 очко вместо привычной системы счета.

Отметим, с 5 апреля по 12 апреля стартует серии «Мастерс» в Монте-Карло. В основной сетке соревнований заявлено три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше