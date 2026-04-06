Хачанов вылетел в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

14-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 27-е место в рейтинге АТР. Хачанов уступил Риндеркнешу в двух сетах со счетом 5:7, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 31 минуту.
В следующем круге Риндеркнеш сыграет с победителем противостояния между бразильцем Жоау Фонсекой и Габриэлем Диалло из Канады. Ранее 30-летний француз ни разу не проходил дальше первого круга в Монте-Карло.
В прошлом году Хачанов также вылетел в первом раунде турнира в Монте-Карло, уступив соотечественнику Даниилу Медведеву. Лучшим результатом Хачанова на этом «Мастерсе» остается выход в четвертьфинал в 2024 году.
Кроме Хачанова на соревнованиях выступят 15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев и 10-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.