Рублев вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеса (6:4, 1:6, 6:1) в матче первого круга турнира ATP категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча против 50-й ракетки мира продолжалась 1 час 35 минут. Рублев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Боржеш оформил пять эйсов при двух двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из четырех.

В первом сете при счете 5:4 Рублев взял медицинский тайм-аут и был вынужден на некоторое время покинуть корт. 28-летний россиянин испытывал болевые ощущения в шее и спине.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем сегодняшнего матча между бельгийцем Зизу Бергсом и французом Адрианом Маннарино.

Рублев выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2023 году — тогда он в финале обыграл датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5). В прошлом году россиянин вылетел в третьем круге, уступив французу Артуру Фису (2:6, 3:6).

Грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
