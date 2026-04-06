Вавринка побил рекорд, став самым возрастным участником «Мастерса»

Швейцарский теннисист выбыл в первом круге «тысячника» в Монте-Карло.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

104-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло уступил сопернику из Аргентины Себастьяну Баэсу, занимающему в рейтинге АТР 65-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 5:7, 5:7.

При этом швейцарец вышел на корт в возрасте 41 года и 9 дней и стал самым возрастным участником турниров серии «Мастерс». Он побил рекорд Джимми Коннорса, который в 1993 году сыграл в Майами в 40 лет и 191 день.

По ходу матча Баэс сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Вавринка подал навылет четыре раза, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 10.

Дальнейшим соперником Баэса станет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше