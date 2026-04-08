Медведев за 50 минут проиграл матч на «Мастерсе» в Монте-Карло

10-я ракетка мира Медведев встречался с представителем Италии Маттео Берреттини, который занимает 90-е место в рейтинге АТР. Матч завершился разгромной победой итальянца в двух сетах со счетом 6:0, 6:0. Теннисисты провели на корте 50 минут.
Даниил Медведев впервые проиграл матч на уровне АТР, не взяв ни одного гейма. По ходу встречи россиянин получил предупреждение от судьи за то, что сломал ракетку.
Маттео Берреттини впервые за год обыграл соперника из топ-10. В 2025 году во втором раунде в Монте-Карло он одержал победу над Александром Зверевым. Теперь баланс итальянца против теннисистов из топ-10 — 12−31.
В следующем круге Маттео Берреттини встретится с победителем матча между 40-й ракеткой мира, бразильцем Жоау Фонсекой и Артуром Риндеркнешем из Франции, который располагается на 27-м месте в рейтинге АТР.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.