Александрова проиграла Плишковой на турнире WTA-500 в Линце

13-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова, во втором круге WTA-500 в Линце (Австрия) проиграла чешской сопернице Каролине Плишковой, занимающей 258-е место в рейтинге. Матч длился ровно 1 час и завершился со счётом 1:6, 3:6.
По ходу матча Плишкова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Александрова подала навылет четыре раза, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Плишкова сыграет с хорваткой Донной Векич (104-я ракетка мира). Общий призовой фонд турнира составляет 1 206 446 долларов. Вторая ракетка России, Александрова, ранее дважды доходила до финала в Линце.
Ранее в Линце неудачно выступила и Людмила Самсонова (21-я) — она проиграла 18-летней австрийке Лилли Таггер (117-я) со счетом 2:6, 6:7 (11:13).