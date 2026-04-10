Джокович рассказал, когда собирается завершить карьеру

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
«Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках — это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Но я буду стараться сохранить физическое и психологическое здоровье», — приводит слова Джоковича Sportal.rs.
Новак Джокович, который сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге ATP, два года назад стал олимпийским чемпионом в Париже. В финальном матче он одолел испанца Карлоса Алькараса в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
В этом сезоне Джокович дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии, проиграв первой ракетке мира Алькарасу (6:2, 2:6, 3:6, 5:7). Также серб сыграл на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, где потерпел поражение в четвертом круге от британца Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 6:7).
Джокович — один из самых титулованных теннисистов в истории. На его счету 101 победа в турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде, включая рекордные 24 титула на турнирах «Большого шлема». Помимо золота Парижа-2024, в его коллекции есть бронзовая медаль Пекина-2008 и Кубок Дэвиса, завоеванный в составе сборной Сербии в 2010 году. Еще один его рекорд — 428 недель на позиции первой ракетки мира.