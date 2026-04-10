Джокович рассказал, когда собирается завершить карьеру

38-летний сербский теннисист Новак Джокович намерен поставить точку в своей легендарной карьере на Олимпийских играх 2028 года. Об этом он рассказал в интервью порталу Sportal.rs.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках — это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Но я буду стараться сохранить физическое и психологическое здоровье», — приводит слова Джоковича Sportal.rs.

Новак Джокович, который сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге ATP, два года назад стал олимпийским чемпионом в Париже. В финальном матче он одолел испанца Карлоса Алькараса в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

В этом сезоне Джокович дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии, проиграв первой ракетке мира Алькарасу (6:2, 2:6, 3:6, 5:7). Также серб сыграл на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, где потерпел поражение в четвертом круге от британца Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 6:7).

Джокович — один из самых титулованных теннисистов в истории. На его счету 101 победа в турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде, включая рекордные 24 титула на турнирах «Большого шлема». Помимо золота Парижа-2024, в его коллекции есть бронзовая медаль Пекина-2008 и Кубок Дэвиса, завоеванный в составе сборной Сербии в 2010 году. Еще один его рекорд — 428 недель на позиции первой ракетки мира.

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
