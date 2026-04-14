Россиянка проиграла 123-й ракетке мира на турнире в Руане

91-я ракетка мира Блинкова встречалась с Доминикой Шалковой из Чехии, которая располагается на 123-м месте в мировом рейтинге. Россиянка проиграла матч в двух сетах со счетом 5:7, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час и 13 минут.