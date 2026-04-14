Россиянка проиграла 123-й ракетке мира на турнире в Руане

91-я ракетка мира Блинкова встречалась с Доминикой Шалковой из Чехии, которая располагается на 123-м месте в мировом рейтинге. Россиянка проиграла матч в двух сетах со счетом 5:7, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час и 13 минут.
Во втором круге турнира в Руане Шалкова встретится с победительницей встречи между Татьяной Марией из Германии и француженкой Эльзой Жакемо.
Также сегодня, 14 апреля, свой матч первого круга проведет еще одна россиянка Алина Чараева, которая располагается на 130-м месте в мировом рейтинге. Чараева встретится с 41-й ракеткой мира Элизабеттой Коччаретто из Италии.
В текущем сезоне лучшим результатом Анны Блинковой является выход во второй круг на турнирах категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.
Соревнования во французском Руане завершатся 19 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет около €250 тысяч. Действующей победительницей является представительница Украины Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла Ольгу Данилович из Сербии.