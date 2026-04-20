Ягудин, Курникова, Вонн: как успех соперников ломал их самооценку

Тренер Алексей Мишин считал, что это были не просто мальчишеские разборки, а ревность к Евгению, опекой которого после переезда из Волгограда он занимался лично. Со временем их противостояние переросло в многолетнюю вражду, которая стала достоянием публики. При этом оба признавали, что именно это противостояние сделало их великими фигуристами. Ягудин отмечал, что без мощной конкуренции он бы не достиг высот, и Плющенко не был бы без этого именитым спортсменом.