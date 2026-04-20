Ягудин, Курникова, Вонн: как успех соперников ломал их самооценку

В мире спорта немало примеров, когда блестящие карьеры, многолетнее соперничество и постоянное сравнение с более успешным коллегой буквально уничтожали самооценку атлета. В нашей статье три истории, которые это подтверждают.
Алексей Ягудин и Евгений Плющенко
Противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко — одна из самых известных страниц в истории фигурного катания. Они тренировались у одного тренера Алексея Мишина, жили в одной комнате на сборах, но вместо дружбы между ними разгоралась настоящая война.
В декабре 2024 года олимпийский чемпион Алексей Ягудин откровенно рассказал, как эта конкуренция влияла на него. По его словам, любая конкуренция развивает спортсмена, но в какой-то момент она начинает его уничтожать. Плющенко, который был младше на два года, вспоминал, что испытывал на себе проявления настоящей дедовщины.
Тренер Алексей Мишин считал, что это были не просто мальчишеские разборки, а ревность к Евгению, опекой которого после переезда из Волгограда он занимался лично. Со временем их противостояние переросло в многолетнюю вражду, которая стала достоянием публики. При этом оба признавали, что именно это противостояние сделало их великими фигуристами. Ягудин отмечал, что без мощной конкуренции он бы не достиг высот, и Плющенко не был бы без этого именитым спортсменом.
Анна Курникова и Мартина Хингис
Теннисисток Анну Курникову и Мартину Хингис связывали непростые отношения. Мартина, которая была на год младше, уже в юном возрасте демонстрировала потрясающую игру и невероятную уверенность в себе.
Мартина и Анна много раз встречались на юниорских турнирах, и практически всегда побеждала Хингис. На фоне успехов швейцарской теннисистки Анна неизменно оказывалась в ее тени. Курникова выиграла лишь один из двенадцати личных матчей против Хингис. При этом сама Курникова считалась одной из самых перспективных теннисисток, но постоянные сравнения с более успешной соперницей, безусловно, давили на нее.
В 1999 году Курникова и Хингис объединились в парный тандем и выиграли два турнира Большого шлема подряд. Но их сотрудничество было омрачено постоянными ссорами и ревностью — каждая считала себя главной звездой дуэта. Их парная карьера была яркой, но недолгой, и в значительной степени именно противостояние характеров и постоянное сравнение привели к распаду одного из самых перспективных тандемов в истории тенниса.
Линдси Вонн и Джулия Манкусо
Линдси Вонн и Джулия Манкусо — две американские горнолыжницы, чьи отношения были далеки от идеальных. Вонн грезила олимпийским золотом, но именно у Манкусо была та награда, которой так не хватало Линдси.
Джулия Манкусо считалась неформальной любимицей команды. Ее называли крутой, она любила серфинг и излучала уверенность в себе. Линдси же постоянно сравнивали с ней, и почти всегда не в ее пользу. Вонн была одиночкой, которой трудно было заводить друзей и которая чувствовала себя комфортно только на склоне.
При этом тренеры явно симпатизировали Манкусо. Линдси признавалась, что однажды невольно услышала, как наставники обсуждали, что отправят Джулию на Олимпийские игры 2002 года, а не ее. Этот момент стал мощным стимулом для Вонн, заставив ее собраться и пробиться на Игры, где она показала лучший результат. Однако даже после этого успеха в обычной жизни она снова оказывалась в тени более популярной соперницы, что постоянно подрывало ее самооценку.
Каждая из этих трех историй по-своему драматична. Но все они наглядно показывают, что в мире большого спорта самое сложное соревнование — это битва с собственной неуверенностью, которая раз за разом подпитывается успехом другого.