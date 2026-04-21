Синнер поддержал Алькараса: Надеюсь увидеть его как можно скорее

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о травме испанца Карлоса Алькараса.

Источник: Reuters

Ранее Алькарас снялся с турнира категории АТР 500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьезнее, чем все ожидали. Позднее вторая ракетка мира Алькарас сообщил, что не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде. 22-летний теннисист пропускает уже второй домашний «Мастерс».

— Он сейчас переживает не самый легкий момент, и я надеюсь увидеть его на корте как можно скорее, возможно, даже в Риме. Как конкурент, я надеюсь, что он будет и на «Ролан Гаррос», потому что, когда хочешь побеждать, хочешь это делать против сильнейших игроков мира, — приводит слова Синнера Sky Sports.

Напомним, 12 апреля Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Монте-Карло и завоевал не только титул, но и вернул себе звание первой ракетки мира.

Теннисисты встречались между собой на корте 17 раз. В семи встречах победу одержал Синнер, 10 раз Алькарас брал верх над итальянцем.

В прошлогоднем финале на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Синнер вел 2:0 по сетам в решающем матче, но в итоге уступил титул Алькарасу. Встреча продлилась 5 часов и 29 минут.


Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
