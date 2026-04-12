Синнер обыграл Алькараса в финале «Мастерса» и станет первой ракеткой мира

Синнеру 24 года, итальянец благодаря победе вернет себе звание первой ракетки мира. На его счету стало 27 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.