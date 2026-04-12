Синнер обыграл Алькараса в финале «Мастерса» и станет первой ракеткой мира

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синнера, который был посеян на турнире под 2-м номером. Алькарас получил 1-й номер посева.
Синнеру 24 года, итальянец благодаря победе вернет себе звание первой ракетки мира. На его счету стало 27 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Алькарасу 22 года, он возглавил мировой рейтинг в ноябре. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Алькарас семь раз побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл US Open (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Roland Garros (2024, 2025), а также становился победителем Australian Open (2026). Он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.
Соревнование в Монте-Карло проводится на грунтовом покрытии и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В прошлом году обладателем трофея стал Алькарас. Из отечественных теннисистов на соревновании побеждали Андрей Чесноков (1990) и Андрей Рублев (2023).