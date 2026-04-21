Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович: Надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем участии в ближайших турнирах.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

38-летний спортсмен не принял участия в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы, а также снялся с «Мастерса» в Мадриде.

— У меня травма, надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос». Работаю над тем, чтобы сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать. Все зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере, к «Ролан Гаррос» я буду готов, — приводит слова Джоковича Eurosport.es.

4-я ракетка мира Джокович в этом сезоне сыграл на Открытом чемпионате Австралии, где в финале уступил испанцу Карлосу Алькарасу, а также выступил на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе, вылетев в четвертом круге от Джека Дрейпера.

«Мастерс» в Риме пройдет с 6 по 17 мая, второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» — с 24 мая по 7 июня.

Ранее Новак Джокович установил новый рекорд по числу недель в топ-5 рейтинга ATP. 38-летний спортсмен уже 860 недель располагается среди пяти лучших теннисистов мира за всю карьеру. Предыдущий рекорд принадлежал 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру — 859 недель. На третьем месте по этому показателю — 22-кратный победитель ТБШ испанец Рафаэль Надаль с 837 неделями.


Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше