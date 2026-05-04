Мирра Андреева поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и теперь располагается на седьмом месте в мировом рейтинге.

На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде, в котором уступила представительнице Украины Марте Костюк (3:6, 5:7).

23-летняя Костюк благодаря победе в Мадриде поднялась на восемь строчек и теперь впервые занимает 15-е место в рейтинге WTA. Ранее ее лучшим результатом была 16-я позиция в июне 2024 года.

Еще одна россиянка, Екатерина Александрова, которая снялась с соревнований в Мадриде, осталась на 14-м месте в обновленном рейтинге. Диана Шнайдер потеряла одну строчку и теперь занимает 20-е место. Людмила Самсонова также опустилась на одну позицию (21). Анна Калинская располагается на 24-м месте в рейтинге WTA. Анастасия Захарова занимает 81-ю строчку, Оксана Селехметьева — 84-ю. Анна Блинкова идет на 97-м месте в мировом рейтинге.

Лидером рейтинга остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке идет польская теннисистка Ига Швентек. В топ-5 также входят американка Коко Гауфф и ее соотечественница Джессика Пегула.


Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше