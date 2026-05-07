Мирра Андреева разгромила соперницу на турнире в Риме

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева встречалась с представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая занимает 59-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут.
Первая ракетка России Андреева одержала 28-ю победу в сезоне. В этом году 19-летняя спортсменка завоевала два титула. Андреева победила на турнире категории WTA 500 в австралийской Аделаиде и австрийском Линце.
В следующем круге Андреева встретится с победительницей противостояния между Майей Джойнт из Австралии и Викторией Голубич из Швейцарии.
В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала турнира, где уступила представительнице США Коко Гауфф.
Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 7,2 миллиона евро. Действующей победительницей соревнований является представительница Италии Джасмин Паолини. В прошлогоднем финале она обыграла четвертую ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:2).