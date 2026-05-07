Мирра Андреева узнала соперницу по третьему кругу турнира в Риме

В третьем круге соревнования 19-летняя россиянка сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (90-я ракетка мира), которая в матче 1/32 финала обыграла Майю Джойнт из Австралии — 7:5, 6:2. Ранее Мирра никогда не встречалась на корте с 33-летней уроженкой Цюриха.
7 мая Мирра Андреева успешно стартовала в одиночном разряде теннисного турнира WTA-1000 в Риме. В поединке второго круга седьмая ракетка мираиз России разгромила хорватскую теннисистку Антонию Ружич (59-й номер в рейтинге).
Встреча, которая продолжалась 1 час и 6 минут, завершилась уверенной победой 19-летней российской теннисистки Мирры Андреевой со счетом 6:1, 6:0.
Турнир WTA-1000 в Риме проходит с 5 по 17 мая. Общий призовой фонд турнира составляет 7,2 миллиона евро.