Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева узнала соперницу по третьему кругу турнира в Риме

Первая ракетка России Мирра Андреева узнала имя своего соперника по 1/16 финала турнира в Риме категории WTA-1000.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Кадр из трансляции

В третьем круге соревнования 19-летняя россиянка сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (90-я ракетка мира), которая в матче 1/32 финала обыграла Майю Джойнт из Австралии — 7:5, 6:2. Ранее Мирра никогда не встречалась на корте с 33-летней уроженкой Цюриха.

7 мая Мирра Андреева успешно стартовала в одиночном разряде теннисного турнира WTA-1000 в Риме. В поединке второго круга седьмая ракетка мираиз России разгромила хорватскую теннисистку Антонию Ружич (59-й номер в рейтинге).

Встреча, которая продолжалась 1 час и 6 минут, завершилась уверенной победой 19-летней российской теннисистки Мирры Андреевой со счетом 6:1, 6:0.

Турнир WTA-1000 в Риме проходит с 5 по 17 мая. Общий призовой фонд турнира составляет 7,2 миллиона евро.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше