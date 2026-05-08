Самсонова обыграла американку во втором круге турнира в Риме

21-я ракетка мира Самсонова во втором раунде встречалась с представительницей США Энн Ли, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут.
В следующем круге 27-летняя Самсонова сыграет с победительницей в противостоянии между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и Каролиной Муховой из Чехии.
В прошлом году Самонова вылетела во втором круге турнира, уступив американке Хэйли Баптист (3:6, 6:2, 4:6). Лучшим результатом Людмилы Самсоновой в столице Италии является выход в третий круг в 2023 году.
Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 7,2 миллиона евро. Действующей победительницей соревнований является представительница Италии Джасмин Паолини. В прошлогоднем финале она обыграла четвертую ракетку мира из США Коко Гауфф (6:4, 6:2).