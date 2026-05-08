Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко в матче второго круга турнира в Риме.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Карен Хачанов успешно стартовал на теннисном турнире серии «Мастерса» в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро. В матче второго круга Хачанов (15-я ракетка мира) переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко (85) со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Во время матча девушка, подающая мячи, потеряла сознание. Карен Хачанов заметил это, подошел к ней и позвал врачей, которые дали ей воды. Игра была прервана, и позднее девушка в сопровождении медицинского персонала покинула корт.

В третьем круге 29-летний россиянин встретится с победителем встречи между Ботиком ван де Зандсхюлпом (54) из Нидерландов и американцем Александром Ковачевичем (95).