Шнайдер одержала волевую победу во 2-м круге «тысячника» в Риме

Встреча против 62-й ракетки мира продолжалась 2 часа 10 минут. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Гибсон исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.
В третьем круге Шнайдер, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей сегодняшнего матча между японкой Наоми Осакой и немкой Евой Лис.
Грунтовый турнир в Риме с призовым фондом 7,22 млн евро завершится 16 мая. Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Коко Гауфф (6:4, 6:2).
В прошлом году в Риме Шнайдер дошла до четвертьфинала, где в трех сетах уступила Паолини (7:6, 4:6, 2:6).