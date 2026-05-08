Шнайдер одержала волевую победу во 2-м круге «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла австралийку Талию Гибсон (5:7, 6:1, 6:1) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Встреча против 62-й ракетки мира продолжалась 2 часа 10 минут. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Гибсон исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

В третьем круге Шнайдер, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей сегодняшнего матча между японкой Наоми Осакой и немкой Евой Лис.

Грунтовый турнир в Риме с призовым фондом 7,22 млн евро завершится 16 мая. Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Коко Гауфф (6:4, 6:2).

В прошлом году в Риме Шнайдер дошла до четвертьфинала, где в трех сетах уступила Паолини (7:6, 4:6, 2:6).

Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше