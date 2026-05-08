Соболенко просит как можно скорее вернуть флаг Беларуси

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) 7 мая снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, при этом оставив в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
«Представлять такую маленькую страну, как Беларусь, на Олимпийских играх было бы предметом гордости. Достичь высочайшего уровня, будучи такой небольшой страной, невероятно, и я была бы невероятно горда представлять Беларусь на таких важных соревнованиях. Надеюсь, WTA сможет как можно скорее вернуть нам наш флаг», — цитирует Соболенко агентство ANSA.
«Я всегда очень гордилась своей страной и хочу быть примером для будущих поколений. Я знаю, что могу стать источником вдохновения для детей. Я хочу, чтобы они знали, что независимо от того, из какой ты страны, ты всегда можешь достичь вершины, если будешь бороться и усердно работать каждый день», — добавила теннисистка.
Арине Соболенко 5 мая исполнилось 28 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).