Соболенко просит как можно скорее вернуть флаг Беларуси

Первая ракетка мира Арина Соболенко выразила надежду на то, что Женская теннисная ассоциация (WTA) вернет белорусам флаг как можно быстрее.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) 7 мая снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, при этом оставив в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.

«Представлять такую ​​маленькую страну, как Беларусь, на Олимпийских играх было бы предметом гордости. Достичь высочайшего уровня, будучи такой небольшой страной, невероятно, и я была бы невероятно горда представлять Беларусь на таких важных соревнованиях. Надеюсь, WTA сможет как можно скорее вернуть нам наш флаг», — цитирует Соболенко агентство ANSA.

«Я всегда очень гордилась своей страной и хочу быть примером для будущих поколений. Я знаю, что могу стать источником вдохновения для детей. Я хочу, чтобы они знали, что независимо от того, из какой ты страны, ты всегда можешь достичь вершины, если будешь бороться и усердно работать каждый день», — добавила теннисистка.

Арине Соболенко 5 мая исполнилось 28 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
