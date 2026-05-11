Когда карьера на первом месте: как складываются отношения у спортсменов

В спорте отношения редко развиваются спокойно. Постоянные сборы, перелеты и подготовка к соревнованиям задают жесткий режим, в котором сложно находить время друг для друга. При этом давление со стороны тренеров, болельщиков и прессы только усиливает нагрузку. В таких условиях особенно много внимания привлекают пары, которым удалось построить крепкую семью, пройти вместе карьерный путь и параллельно поддерживать друг друга на разных этапах.
Андре Агасси и Штеффи Граф: союз двух легенд тенниса
Андре Агасси и Штеффи Граф познакомились еще в 1992 году после Уимблдона. Тогда существовала традиция танца чемпионов, но именно в тот год ее отменили — и это расстроило Агасси, который давно симпатизировал немецкой теннисистке. Их просто представили друг другу, и на этом все закончилось. Общение началось только спустя годы — в 1999-м, когда Агасси, уже собрав карьерный «Большой шлем», решился написать Граф.
К тому моменту у обоих была насыщенная личная жизнь и огромный спортивный бэкграунд. Агасси пережил развод с Брук Шилдс, а Граф состояла в отношениях с автогонщиком. Их сблизила откровенность: Агасси с самого начала говорил честно о своей карьере и ошибках, и это сыграло ключевую роль. Уже на US Open 1999 Граф была на трибунах, поддерживая его, пусть и стараясь оставаться вне внимания камер.
Они поженились в 2001 году в Лос-Анджелесе, церемония была скромной: оба были в джинсах и босиком, пригласили только своих мам. Через несколько дней после свадьбы родился их сын Джейден Джил, а в 2003 году — дочь Джаз Эли. Дети не пошли в профессиональный спорт, и сами родители говорили, что не пытались их к этому подталкивать.
После завершения карьеры пара осталась жить в Лас-Вегасе, они занимаются бизнесом и благотворительностью: у Граф — фонд помощи детям, у Агасси — образовательные проекты и собственный бизнес.
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович: отношения на расстоянии и громкий разрыв
Их история началась в 2014 году с популярного тогда флешмоба: участники обливались холодной водой и передавали «эстафету» другим. Ана Иванович упомянула Швайнштайгера в таком видео, после чего они начали общаться. Хотя они были знакомы и раньше, именно этот случай стал поводом для более близкого контакта. Вскоре общение переросло в роман, несмотря на плотные графики и жизнь в разных странах: он — лидер сборной Германии и игрок «Баварии», она — звезда тенниса и победительница «Ролан Гаррос».
Они долго не афишировали отношения, но их начали замечать вместе — сначала на улицах Нью-Йорка во время US Open, затем на трибунах турниров и матчей. Швайнштайгер даже выходил на поле в бутсах с сербским флагом и подписью «дорогая». Пара много ездила друг к другу на соревнования, и это вызывало внимание прессы: иногда футболиста критиковали за то, что он сопровождал Иванович во время ее турниров вместо восстановления после травм.
Свадьбу они сыграли в 2016 году в Венеции — с гостями со всего спортивного мира и бюджетом около миллиона евро. После этого их жизнь постепенно изменилась: Иванович завершила карьеру в том же году, Швайнштайгер — в 2019-м. У пары родилось трое детей, и долгое время они вели закрытую семейную жизнь, стараясь не выносить ее в публичное пространство.
Однако в 2025 году стало известно, что пара расстается после девяти лет брака. СМИ писали о разном ритме жизни и новых отношениях Швайнштайгера, которые стали причиной разрыва. Несмотря на это, оба подчеркнули, что сохраняют уважение друг к другу и сосредоточены на детях.
Роджер Федерер и Мирка Федерер: партнерство на корте и вне его
Роджер и Мирка знали друг друга еще с юности, но по-настоящему сблизились в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее. Там вся швейцарская команда жила в одной деревне, постоянно пересекалась, и это быстро сократило дистанцию. По воспоминаниям тренеров, Федерер тогда буквально советовался со всеми — даже с другими спортсменами — стоит ли пригласить Мирку на свидание. В итоге он решился, а первый поцелуй, как он сам рассказывал, стал для него почти подвигом.
На тот момент Федерер только начинал путь и еще не был звездой: эмоциональный, резкий на корте, без титулов и стабильных результатов. Мирка, наоборот, отличалась дисциплиной и выдержкой, могла тренироваться по несколько часов подряд. Этот контраст сыграл важную роль: позже сам Роджер признавал, что именно ее подход к работе помог ему изменить отношение к теннису и выйти на новый уровень.
Когда Мирка завершила карьеру из-за травмы, она осталась рядом и фактически стала частью команды Федерера. Она сопровождала его на турнирах, занималась организацией и поддержкой, а со временем взяла на себя роль менеджера. Сам Федерер не раз говорил, что встретил ее, когда у него было «ноль титулов», и именно вместе с ней он прошел весь путь до статуса одного из самых успешных игроков в истории.
Они поженились в 2009 году, и в том же году у них родились дочери-близнецы Майла и Шарлин. Спустя пять лет в семье появились еще одни близнецы — Лео и Ленни. Мирка долгие годы была постоянным участником турниров, сидела в боксе и эмоционально болела за мужа — настолько активно, что это даже становилось частью матчевой атмосферы.
Сейчас, после завершения карьеры Федерера, они редко делятся личным, но продолжают вместе участвовать в проектах и поддерживать друг друга вне спорта.