Когда карьера на первом месте: как складываются отношения у спортсменов

Роджер и Мирка знали друг друга еще с юности, но по-настоящему сблизились в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее. Там вся швейцарская команда жила в одной деревне, постоянно пересекалась, и это быстро сократило дистанцию. По воспоминаниям тренеров, Федерер тогда буквально советовался со всеми — даже с другими спортсменами — стоит ли пригласить Мирку на свидание. В итоге он решился, а первый поцелуй, как он сам рассказывал, стал для него почти подвигом.