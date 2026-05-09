Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич в матче третьего раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Игра завершилась с результатом 6:1, 4:6, 6:0. В следующем раунде Андреева, получившая на соревнованиях 8-й номер посева, сыграет с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс (21-й номер посева).
Андреевой 19 лет, она располагается на 7-й строчке рейтинга WTA. В её активе пять побед на турнирах под эгидой данной организации в одиночном разряде. Наивысшим достижением россиянки на соревнованиях Большого шлема является выход в полуфинальную стадию Roland Garros 2024 года.
Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини. Среди россиянок победу в Риме одерживали Динара Сафина (2009), а также Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).