Иранская теннисистка отказалась играть с соперницей из Израиля

Финал парного юниорского турнира ITF в Стамбуле не состоялся из-за отказа одной из участниц выйти на матч. Иранская теннисистка Хана Шабанпур и ее партнерша из Турции Самие Идиль Озкерестеджи снялись с решающей встречи.
В финале ирано-турецкий дуэт должен был сыграть против израильтянки Маргариты Актугановой и россиянки Евы Султановой. На официальном сайте ITF указано, что Шабанпур и Озкерестеджи отказались от участия в матче.
Позднее генеральное консульство Ирана в Казани опубликовало заявление в соцсети X, в котором поддержало решение спортсменки.
«Прямо в тот момент, когда твои усилия должны были принести плоды и все ждали твоего нового триумфа, ты своим смелым выбором показала, что иногда быть героем, значит, стоять за свою Родину и свой народ!» — говорится в сообщении диппредставительства.
Отношения между Ираном и Израилем остаются крайне напряженными на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Весной США и Израиль наносили удары по объектам на территории Ирана, после чего стороны объявили о прекращении огня.