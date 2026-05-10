Зверев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира одержал победу со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 13 минут.
Зверев, получивший второй номер посева на турнире, не испытал серьезных проблем по ходу встречи и уверенно вышел в следующий раунд соревнований.
За выход в четвертьфинал немецкий теннисист сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и итальянцем Лучано Дардери.
Турнир серии «Мастерс» проходит в Риме на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнований превышает 8,2 млн евро.
Александр Зверев является олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде. В нынешнем сезоне немец входит в число главных претендентов на победу на Открытом чемпионате Франции.