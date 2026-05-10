Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самсонова проиграла Потаповой на турнире WTA в Риме

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире WTA 1000 в Риме после поражения от Анастасии Потаповой.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Матч третьего круга завершился победой Потаповой со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась менее двух часов.

Потапова попала в основную сетку турнира через квалификацию, тогда как Самсонова была посеяна под 20-м номером. В следующем раунде представительница Австрии сыграет против американки Джессики Пегулы, получившей пятый номер посева.

27-летняя Самсонова занимает 21-е место в рейтинге WTA. За карьеру россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема остается четвертьфинал Уимблдона 2025 года.

25-летняя Потапова до 2026 года представляла Россию. Сейчас теннисистка выступает под флагом Австрии и занимает 38-е место в мировом рейтинге. На ее счету три титула WTA.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1000 и проходит на грунтовом покрытии. Соревнования завершатся 17 мая.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше