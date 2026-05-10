Самсонова проиграла Потаповой на турнире WTA в Риме

Матч третьего круга завершился победой Потаповой со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась менее двух часов.
Потапова попала в основную сетку турнира через квалификацию, тогда как Самсонова была посеяна под 20-м номером. В следующем раунде представительница Австрии сыграет против американки Джессики Пегулы, получившей пятый номер посева.
27-летняя Самсонова занимает 21-е место в рейтинге WTA. За карьеру россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема остается четвертьфинал Уимблдона 2025 года.
25-летняя Потапова до 2026 года представляла Россию. Сейчас теннисистка выступает под флагом Австрии и занимает 38-е место в мировом рейтинге. На ее счету три титула WTA.
Турнир в Риме относится к категории WTA 1000 и проходит на грунтовом покрытии. Соревнования завершатся 17 мая.