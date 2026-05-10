Шнайдер проиграла Осаке на турнире WTA 1000 в Риме

Матч третьего круга завершился победой японской теннисистки со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 54 минуты.
Осака, получившая на турнире 15-й номер посева, уверенно контролировала ход матча и не оставила россиянке шансов на выход в следующий раунд. Шнайдер была посеяна под 19-м номером.
В четвертом круге японская теннисистка сыграет с победительницей матча между итальянкой Элизабеттой Коччаретто и полькой Игой Швентек, которая посеяна под четвертым номером.
21-летняя Шнайдер занимает место в топ-20 мирового рейтинга WTA и считается одной из самых перспективных российских теннисисток. В прошлом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Риме.
Соревнования в столице Италии относятся к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает 7,2 млн евро.