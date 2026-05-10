Шнайдер проиграла Осаке на турнире WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA 1000 в Риме после поражения от Наоми Осаки.

Источник: AP 2024

Матч третьего круга завершился победой японской теннисистки со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 54 минуты.

Осака, получившая на турнире 15-й номер посева, уверенно контролировала ход матча и не оставила россиянке шансов на выход в следующий раунд. Шнайдер была посеяна под 19-м номером.

В четвертом круге японская теннисистка сыграет с победительницей матча между итальянкой Элизабеттой Коччаретто и полькой Игой Швентек, которая посеяна под четвертым номером.

21-летняя Шнайдер занимает место в топ-20 мирового рейтинга WTA и считается одной из самых перспективных российских теннисисток. В прошлом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Риме.

Соревнования в столице Италии относятся к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает 7,2 млн евро.

Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше