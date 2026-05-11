Калинская разгромно проиграла Остапенко в Риме

Матч четвертого круга завершился победой латвийской теннисистки со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Остапенко, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, уверенно контролировала ход игры и не позволила россиянке навязать борьбу. Калинская была посеяна на турнире под 22-м номером и занимает 24-ю строчку мирового рейтинга.
В четвертьфинале представительница Латвии сыграет против румынки Сораны Кырсти, получившей 26-й номер посева.
Турнир в Риме относится к категории WTA 1000 и считается одним из главных грунтовых соревнований сезона перед «Ролан Гаррос». Призовой фонд турнира превышает 7,2 млн евро.
Для Калинской выступление в Риме стало одним из лучших результатов на грунтовых турнирах нынешнего сезона.