Тренер Синнера рассказал, как теннисист готовится к турниру в Риме

Тренер первой ракетки мира Янника Синнера Симоне Ваньоцци заявил, что итальянец продолжает прогрессировать на каждом турнире и мечтает выиграть домашний «Мастерс» в Риме.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Наставник Синнера отметил, что итальянский теннисист сохраняет постоянное желание развиваться вне зависимости от результатов.

«Янник прибавляет на каждом турнире, на любом покрытии. Он показывает отличный пример всему итальянскому теннису. Он всегда говорит о работе и прогрессе, а не о результатах», — заявил Ваньоцци в интервью Sky Sport Italia.

Тренер рассказал, что перед турниром в Риме Синнер получил несколько дней отдыха.

«Перед Римом у него было три свободных дня. Он играл в гольф и даже в футбол, но все равно продолжал двигаться и поддерживать форму», — отметил специалист.

По словам Ваньоцци, итальянец испытывает дополнительное давление из-за выступления на домашнем турнире.

«Он очень хочет хорошо сыграть в Риме. Было заметно, что в первом матче он нервничал сильнее обычного», — добавил тренер.

Сейчас Синнер занимает первое место в мировом рейтинге ATP и считается одним из главных фаворитов турнира в Риме. Этот «Мастерс» остается единственным соревнованием категории ATP 1000, которое итальянец еще не выигрывал.

В следующем матче турнира Синнер сыграет против австралийца Алексея Попырина.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше