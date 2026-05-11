Тренер Синнера рассказал, как теннисист готовится к турниру в Риме

Наставник Синнера отметил, что итальянский теннисист сохраняет постоянное желание развиваться вне зависимости от результатов.
«Янник прибавляет на каждом турнире, на любом покрытии. Он показывает отличный пример всему итальянскому теннису. Он всегда говорит о работе и прогрессе, а не о результатах», — заявил Ваньоцци в интервью Sky Sport Italia.
Тренер рассказал, что перед турниром в Риме Синнер получил несколько дней отдыха.
«Перед Римом у него было три свободных дня. Он играл в гольф и даже в футбол, но все равно продолжал двигаться и поддерживать форму», — отметил специалист.
По словам Ваньоцци, итальянец испытывает дополнительное давление из-за выступления на домашнем турнире.
«Он очень хочет хорошо сыграть в Риме. Было заметно, что в первом матче он нервничал сильнее обычного», — добавил тренер.
Сейчас Синнер занимает первое место в мировом рейтинге ATP и считается одним из главных фаворитов турнира в Риме. Этот «Мастерс» остается единственным соревнованием категории ATP 1000, которое итальянец еще не выигрывал.
В следующем матче турнира Синнер сыграет против австралийца Алексея Попырина.